Грузия направит Польше запрос об экстрадиции Саакашвили

В парламентском большинстве Грузии считают, что если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решит надолго остаться на территории Польши, куда его в понедельник выслали из Украины, грузинская сторона направит Варшаве запрос о его экстрадиции.

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал в эфире грузинского новостного телеканала "Палитраньюс" член парламентского большинства Александр Кантария.

При этом он напомнил, что М.Саакашвили в Грузии суд вынес приговор.

"Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.