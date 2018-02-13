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Грузия направит Польше запрос об экстрадиции Саакашвили

Михеил Саакашвили
01:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Парламентское большинство в Грузии намерено добиваться от польских властей экстрадиции Михеила Саакашвили.

В парламентском большинстве Грузии считают, что если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решит надолго остаться на территории Польши, куда его в понедельник выслали из Украины, грузинская сторона направит Варшаве запрос о его экстрадиции.

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"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал в эфире грузинского новостного телеканала "Палитраньюс" член парламентского большинства Александр Кантария.

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При этом он напомнил, что М.Саакашвили в Грузии суд вынес приговор.

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"Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.

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Новости Украины, Грузия, Михеил Саакашвили, Новости Грузии, Новости Польши, Польша, Украина, Экстрадиция.
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