Госпогранслужба пресекла 25 каналов работорговли

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на протяжении 2017 года разоблачили 25 международных каналов торговли людьми, сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

"Торговля людьми - это преступление, по которому Госпогранслужба проводит ряд розыскных и превентивных мер. За 2017 год мы раскрыли 25 каналов торговли людьми, задержаны около 600 человек. Для отработки этих каналов мы проводили совместные операции с польскими и литовскими правоохранительными органами", - рассказал П. Цигикал, которого цитирует департамент коммуникации МВД Украины.

Он отметил, что чаще всего преступления по торговле людьми связаны с трудовым рабством и сексуальной эксплуатацией.

П. Цигикал отметил, что на сегодняшний день украинцев вернули на Родину, а злоумышленники несут уголовную ответственность.