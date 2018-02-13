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Госпогранслужба пресекла 25 каналов работорговли

Рабство
15:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: За 2017 год Госпогранслужба раскрыла 25 каналов торговли людьми, связанных с трудовым рабством и сексуальной эксплуатацией, задержаны около 600 человек.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на протяжении 2017 года разоблачили 25 международных каналов торговли людьми, сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

"Торговля людьми - это преступление, по которому Госпогранслужба проводит ряд розыскных и превентивных мер. За 2017 год мы раскрыли 25 каналов торговли людьми, задержаны около 600 человек. Для отработки этих каналов мы проводили совместные операции с польскими и литовскими правоохранительными органами", - рассказал П. Цигикал, которого цитирует департамент коммуникации МВД Украины.

Он отметил, что чаще всего преступления по торговле людьми связаны с трудовым рабством и сексуальной эксплуатацией.

П. Цигикал отметил, что на сегодняшний день украинцев вернули на Родину, а злоумышленники несут уголовную ответственность.

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Новости Украины, Госпогранслужба, МВД Украины, Рабство, Сексуальная эксплуатация, Торговля людьми.
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