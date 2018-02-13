Тука отметил пропаганду СМИ РФ об "оккупации Донбасса" миротворцами

В течение последних месяцев российская пропаганда распространяет тезис о том, что введение возможной миротворческой миссии ООН на Донбасс означает "оккупацию" региона.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время "круглого стола" на тему "Миротворческая миссия ООН - возможности и риски для безопасного мира".

"Последние приблизительно 3-4 месяца в российских СМИ достаточно часто во время разного рода политических шоу внедряется тезис о том, что миротворческая миссия ООН - это "оккупация Донбасса". Можно себе уже сейчас представить, какое настроение будет господствовать на временно оккупированных территориях Донбасса", - сказал он.

Правительственный чиновник отметил, что вопросу отношения местного населения, проживающего на территории ОРДЛО, необходимо уделять большое внимание, хотя об этом "в украинском политикуме мало говорят".

Наряду с этим, Тука указал на важность обсуждения украинскими политиками и вопроса того, как будет соотноситься с нормами действующего украинского законодательства проведение выборов на территории ОРДЛО, где будут находиться иностранные военные в составе миротворческих сил.