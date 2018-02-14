Киевскую судью лишили мантии за аресты активистов Евромайдана

Высший совет правосудия (ВСП) во вторник, 13 февраля, уволил судью Подольского райсуда Киева Наталью Неганову за нарушение присяги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета.

Высший совет правосудия принял решение уволить Неганову с должности за нарушение присяги. Основанием для её увольнения стало нарушение закона во время рассмотрения ходатайства об аресте активиста Евромайдана в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Указано, что ВСП рассмотрел вопрос об увольнении Негановой с должности судьи на основании решения Второй Дисциплинарной палаты от 7 июня 2017 года.

Ранее в январе высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Александра Дзюбу за противоправные аресты активистов Революции Достоинства.