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СМИ: Порошенко провел телефонный разговор с Путиным

Петр Порошенко
03:56 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко позвонил Владимиру Путину по случаю годовщины "Минска".

По данным источника "Зеркала недели", во вторник,12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

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Как сообщил источник, беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей.

В пресс-службы Администрации президента Украины подтвердили ZN.UA факт разговора и дали седующий комментарий: "Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскму формату и американскими союзниками".

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Напомним, последний на сегодняшний день телефонный разговор лидеров стран "Нормандской четверки" состоялась 24 июля 2017 года. В нем приняли участие президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

С октября 2014 года Администрация президента Украины не сообщала о двусторонних переговорах Порошенко с Путиным, но они периодически проводились.

В частности, в марте 2017 года на Банковой подтвердили два телефонных разговора между президентами Украины и РФ с начала года.

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В январе 2018 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между президентами Украины и РФ "имеют место". В Администрации президента Украины, в свою очередь, напомнили, что Порошенко больше трех лет не встречался с Путиным в двустороннем формате. О других формы коммуникации между президентами в АП тогда не вспомнили.

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Новости Украины, агрессия РФ, Владимир Путин, Война на Донбассе, Заложники, Минск, Нормандский формат, Оккупация Крыма, Петр Порошенко, Россия, Украина.
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