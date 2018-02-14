Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: Правительство одобрило новую программу сотрудничества с НАТО Правительство одобрило новую программу сотрудничества с НАТО
Новости: Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19% Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19%
Новости: Олимпиада-2018: результаты 14 февраля Олимпиада-2018: результаты 14 февраля
X

В САП закрыли дело экс-министра экологии Украины

САП
15:26 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Николая Злочевского.

Решение о закрытии уголовного производства по так называемому делу относительно незаконной выдачи лицензий фирмам бывшего министра экологии Николая Злочевского в августе 2017 года приняли в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает "Радио свобода"

"Это мы в САП решили (закрыть дело), и я это не скрываю. Не было добыто органом следствия достаточных данных для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не доказан факт преступления", – подчеркнул Холодницкий.

Украина стала членом Совета Глобального экологического фонда
Украина стала членом Совета Глобального экологического фондаЧитать полностью

Производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010-2012 годах на пользование недрами компаниям, связанным со Злочевским.

Кроме того, Холодницкий отметил, что решение о закрытии дела не было согласовано с детективами Национального антикоррупционного бюро, которые его расследовали.

"Уголовный процессуальный кодекс не требует согласования с детективами при принятии прокурором решения", - подчеркнул руководитель САП.

Напомним, в октябре 2016 года в МВД подтвердили, что Злочевский больше не находится в розыске.

В январе 2015 года ГПУ объявила в розыск экс-министра экологии Злочевского, на счетах которого арестовали 23 млн долл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, SAP, Министерство экологии и природных ресурсов, Назар Холодницкий, Николай Злочевский, Специализированная антикоррупционная прокуратура.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Представители НАБУ вручили Труханову подозрение в аэропорту Закон об образовании: переходный период предлагают продлить до 2023 года Янукович получил $1 миллиард от РФ за отказ от ассоциации с ЕС

Последние новости

Саночники Вендль и Арльт стали трехкратными олимпийскими чемпионами Нацбанк анонсировал 5 рабочих суббот в 2018 году Старички жгут по полной: забавные снимки о жизни крутых пенсионеров
Сегодня читают
01 Геологи сделали новое заявление о Челябинском метеорите
02 Археологи под водой обнаружили могилу со странными человеческими черепами
03 Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2018: все знаки зодиака
04 Турчинов сообщил, сколько времени надо для контроля над Донбассом без вмешательства РФ
05 В Сети появилось видео тестов украинского "народного дробовика" (Видео)
Новости сегодня
16:12 "Брак за сутки": сколько украинских пар уже воспользовались услугой
16:10 Определилась соперница Свитолиной в третьем раунде Дохи
16:00 Дома в Марьинке снова подключены к электросети
15:54 Собчак через Верховный суд требует отменить регистрацию Путина на выборах
15:51 General Electric модернизирует "Укрзализныцю"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супруга Президента Украины рассказала о своей любви с первого взгляда Марина Порошенко: Это была любовь с первого взгляда
Новости: Нацбанк объяснил укрепление курса гривни Нацбанк объяснил укрепление курса гривни
Новости: Кабмин принял решение по Гособоронзаказу Кабмин принял решение по Гособоронзаказу
Новости: С Днем Святого Валентина: красивые поздравления, открытки С Днем Святого Валентина: красивые поздравления, открытки
Добавить комментарий
0