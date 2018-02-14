В САП закрыли дело экс-министра экологии Украины

Решение о закрытии уголовного производства по так называемому делу относительно незаконной выдачи лицензий фирмам бывшего министра экологии Николая Злочевского в августе 2017 года приняли в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает "Радио свобода"

"Это мы в САП решили (закрыть дело), и я это не скрываю. Не было добыто органом следствия достаточных данных для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не доказан факт преступления", – подчеркнул Холодницкий.

Производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010-2012 годах на пользование недрами компаниям, связанным со Злочевским.

Кроме того, Холодницкий отметил, что решение о закрытии дела не было согласовано с детективами Национального антикоррупционного бюро, которые его расследовали.

"Уголовный процессуальный кодекс не требует согласования с детективами при принятии прокурором решения", - подчеркнул руководитель САП.

Напомним, в октябре 2016 года в МВД подтвердили, что Злочевский больше не находится в розыске.

В январе 2015 года ГПУ объявила в розыск экс-министра экологии Злочевского, на счетах которого арестовали 23 млн долл.