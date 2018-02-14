Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: Правительство одобрило новую программу сотрудничества с НАТО Правительство одобрило новую программу сотрудничества с НАТО
Новости: Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19% Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19%
Новости: Олимпиада-2018: результаты 14 февраля Олимпиада-2018: результаты 14 февраля
X

Кабмин предполагает расширение санкций против РФ

Санкции
15:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Соответствующий проект закона был одобрен и направлен на рассмотрение парламента на заседании правительства.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о санкциях, который потенциально может предполагать расширение санкций против России. Соответствующий проект закона был одобрен и направлен на рассмотрение парламента на заседании правительства в среду. При этом детали одобренного законопроекта озвучены не были, однако, согласно пояснительной записке к документу, возможное расширение санкций обусловлено опасностью использования программного обеспечения происхождением из государства-агрессора.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", которое вводит санкции в отношении юридических и физических лиц страны-агрессора. Время действия санкций составляет один год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Законопрект, Кабмин, Россия, Санкции, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Представители НАБУ вручили Труханову подозрение в аэропорту Закон об образовании: переходный период предлагают продлить до 2023 года Янукович получил $1 миллиард от РФ за отказ от ассоциации с ЕС

Последние новости

В САП закрыли дело экс-министра экологии Украины Нацбанк анонсировал 5 рабочих суббот в 2018 году Старички жгут по полной: забавные снимки о жизни крутых пенсионеров
Сегодня читают
01 Геологи сделали новое заявление о Челябинском метеорите
02 Археологи под водой обнаружили могилу со странными человеческими черепами
03 Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2018: все знаки зодиака
04 Турчинов сообщил, сколько времени надо для контроля над Донбассом без вмешательства РФ
05 В Сети появилось видео тестов украинского "народного дробовика" (Видео)
Новости сегодня
16:12 "Брак за сутки": сколько украинских пар уже воспользовались услугой
16:10 Определилась соперница Свитолиной в третьем раунде Дохи
16:00 Дома в Марьинке снова подключены к электросети
15:54 Собчак через Верховный суд требует отменить регистрацию Путина на выборах
15:51 General Electric модернизирует "Укрзализныцю"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супруга Президента Украины рассказала о своей любви с первого взгляда Марина Порошенко: Это была любовь с первого взгляда
Новости: Нацбанк объяснил укрепление курса гривни Нацбанк объяснил укрепление курса гривни
Новости: Кабмин принял решение по Гособоронзаказу Кабмин принял решение по Гособоронзаказу
Новости: С Днем Святого Валентина: красивые поздравления, открытки С Днем Святого Валентина: красивые поздравления, открытки
Добавить комментарий
0