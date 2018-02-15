Суд над Трухановым состоится 15 февраля

Суд над мэром Одессы Геннадием Трухановым пройдет утром 15 февраля, подозреваемый будет ночевать в изоляторе, сообщил адвокат Г.Труханова Александр Лысак в комментарии "Громадське.ТВ".

"Соломенский районный суд Киева изберет меру пресечения подозреваемому городскому главе Одессы Геннадию Труханову 15 февраля в 10:00 утра", - заявил А.Лысак.

Также эту информацию журналисту "Громадське.ТВ" подтвердила секретарь Соломенского суда. По ее словам, ходатайство будет рассматривать судья Вишняк.

"Мы так и не добрались сегодня в суд. Геннадий Труханов проведет ночь в изоляторе временного содержания - другого места, где бы он мог провести ночь, нет", - добавил адвокат подозреваемого.