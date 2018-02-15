https://telegraf.com.ua/files/2018/02/10312484_567844996660716_7274585829360532880_n-150x90.jpg Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3912925-sud-nad-truhanovyim-sostoitsya-15-fevralya.html
Суд над Трухановым состоится 15 февраля
03:22 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Избирать меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова Соломенский суд столицы будет 15 февраля утром.
Суд над мэром Одессы Геннадием Трухановым пройдет утром 15 февраля, подозреваемый будет ночевать в изоляторе, сообщил адвокат Г.Труханова Александр Лысак в комментарии "Громадське.ТВ".
"Соломенский районный суд Киева изберет меру пресечения подозреваемому городскому главе Одессы Геннадию Труханову 15 февраля в 10:00 утра", - заявил А.Лысак.
Также эту информацию журналисту "Громадське.ТВ" подтвердила секретарь Соломенского суда. По ее словам, ходатайство будет рассматривать судья Вишняк.
"Мы так и не добрались сегодня в суд. Геннадий Труханов проведет ночь в изоляторе временного содержания - другого места, где бы он мог провести ночь, нет", - добавил адвокат подозреваемого.
Telegraf.com.ua