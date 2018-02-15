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Суд отпустил Труханова на поруки

Геннадий Труханов
16:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Суд отпустил мэра Одессы Труханова на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова.

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

"В удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро…отказать. Освободить подозреваемого Труханова Геннадия Леонидовича из зала суда немедленно", - говорится в решении суда.

Суд обязал поручителя обеспечить явку подозреваемого в следственные органы.

Д.Голубов был избран в парламент по мажоритарному округу №136 в Одесской области, является членом фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщалось, 14 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали в Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Г.Труханова и Павла Вугельмана. Сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Руководитель САП Назар Холодницкий, говоря о фабуле дела, рассказал, что Фонд госимущества Украины в 2015-2016 гг. продал целостный имущественный комплекс заводу "Краян" на открытых торгах за 11,5 млн грн. Через некоторое время Одесский горсовет купил этот комплекс уже за 185 млн грн, при этом не весь комплекс, а только помещения, которые представляют собой его половину.

По словам руководителя САП, уголовное производство было открыто 2 ноября 2016 года по факту завладения средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян". По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч. 5 ст. 191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

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В свою очередь, Г.Труханов заявил о своей невиновности и о том, что не намерен скрываться. "Официально заявляю, что не намерен ни от чего прятаться. Тем более, что правда и закон - на моей стороне. Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций. Как Одесский городской голова, дважды получивший вотум доверия от одесситов, я официально заявляю, что все решения, принятые городским советом и исполнительным комитетом, соответствовали и соответствуют букве закона", - говорится в заявлении мэра.

Во время судебного заседания в помещении суда и возле него находились несколько десятков молодых людей спортивного телосложения с неопределенными намерениями.

Кроме этих людей, на месте находятся также представители организации "Национальные дружины". По информации организации, бойцы, в частности, воспрепятствовали "титушкам" "разогнать украинцев, которые пришли требовать правосудия".

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В результате столкновения у здания суда огнестрельные ранения получил один правоохранитель, человек, стрелявший в него, задержан и доставлен в полицию.

В настоящее время продолжаются задержания людей, которые могут быть причастны к ранению полицейского и столкновениям у здания суда.

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Новости Украины, БПП, Геннадий Труханов, Дмитрий Голубов, НАБУ, Суд.
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