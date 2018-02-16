Турчинов заявил в суде, что не отдавал приказ сбивать вертолет с Януковичем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, и.о. президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года Александр Турчинов заявляет, что не отдавал приказ сбивать вертолет, на котором экс-президент Виктор Янукович вылетел 22 февраля из Харькова.

"Нет, таких приказов или распоряжений я не отдавал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос прокурора во время дачи показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене В.Януковича.

А.Турчинов указал, что он не общался с пилотом вертолета. "Поэтому пилот не может рассказывать, кем я представлялся. Я общался исключительно с руководством Государственной пограничной службы Украины в качестве народного депутата, председателя Верховной Рады. Именно председателем Верховной Рады я представлялся и никаких дополнительных полномочий на себя не брал", - пояснил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в случае с вылетом В.Януковича и из Харькова, и из Донецка на самолете он поручал пограничной службе, чтобы не было "незаконного пересечении государственной границы".

"Мне стало известно, что Янукович хочет убежать в Российскую Федерацию и незаконно пересекать границу. Нам не было достоверно известно, кто еще находится в вертолете, какие документы и материалы, и кто из лиц, подозреваемых в совершении преступлений, находятся в самолете. Именно поэтому я попросил пограничную службу не дать возможность незаконно пересечь границу вертолетам Януковича и рекомендовать им осуществить посадку на территории Украины", - пояснил он.

Отвечая на вопрос адвокатов В.Януковича, что А.Турчинов якобы отдавал приказ задержать экс-президента на аэродроме "Бельбек", свидетель сказал, что ему неизвестно о таком приказе. "Потому что мне неизвестно, что Янукович приземлялся на самолете на аэродроме "Бельбек". Нам стало известно, что как только он (Янукович) приземлился в районе Донецка, он исчез в неизвестном направлении", - отметил он.

"Пусть хоть один человек скажет, что я давал приказ по ликвидации Януковича. Такого не было и не могло быть", - подчеркнул он.