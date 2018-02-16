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Украина и Молдова возобновили политические консультации на уровне МИД

Украинско-молдавские политические консультации
04:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины: Политические консультации показали заинтересованность сторон в интенсификации украинско-молдавского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов сотрудничества.

Киев и Кишинев обговорили проблемные вопросы украинско-молдавских отношений, приднестровское урегулирование, информационную безопасность и культурно-гуманитарное сотрудничество, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"15 февраля 2018 в г.Киев, состоялись украинско-молдавские политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяны Молчан", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг вечером.

Подчеркивается, что во время консультаций стороны обсудили график визитов и встреч на уровне руководства двух государств, взаимодействие в рамках международных организаций, проблемные вопросы украинско-молдавских отношений, приднестровское урегулирование, информационную безопасность и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Т.Молчан пригласила заместителя министра иностранных дел Украины В.Боднар посетить с визитом Республику Молдова.

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Новости Украины, Василий Боднар, МИД Молдовы, МИД Украины, Молдова-Украины, Татьяна Молчан.
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