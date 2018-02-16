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Украина готовится обменять крымских дезертиров на Сенцова и Сущенко

Обмен заключенными на Донбассе
14:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украина готовится к обмену политзаключенных Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова.

Осужденных в России граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые служили в российской армии и осуждены украинским судом за государственную измену и дезертирство, сообщили в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

"Украина готовится к обмену политзаключенных Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно", - сообщили в офисе украинского омбудсмена телеканалу "Прямой" пятницу.

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Как сообщалось, 20 ноября 2016 года сотрудники СБУ задержали этих дезертиров на административной границе с Крымом возле пункта пропуска "Чонгар" (Херсонская обл.). Суд принял решение об их аресте на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил. Суд отказался объединить в одно производство дела М.Одинцова и задержанного вместе с ним А.Баранова.

В конце декабря 2016 года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших украинских военнослужащих А.Баранова и М.Одинцова, которые изменили присяге и перешли на сторону страны-агрессора. Они подозреваются в дезертирстве и государственной измене. Так, бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

13 февраля 2018 года стало известно, что А.Баранов и М.Одинцов приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Защита готовит обжалование приговоров. Как сообщает интернет-издание "Крым. Реалии", Дарницкий райсуд Киева 6 февраля вынес приговор М.Одинцову и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Подольский райсуд Киева через два дня приговорил к 13 годам лишения свободы А.Баранова.

В ходе судебного заседания А.Баранов и М.Одинцов свою вину не признали.

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Новости Украины, Валерия Лутковская, Обмен политзаключенными, Обмудсмен, Олег Сенцов, Роман Сущенко, РФ, Украина.
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