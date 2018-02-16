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Меркель после встречи с Моравецким: У нас общие взгляды на Украину

Ангела Меркель и Матеуш Моравецкий
15:19 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Ангела Меркель заявила об общих взглядах Польши и Германии на украинский вопрос.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и Германия имеют общие взгляды на украинский вопрос.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Берлине после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким, сообщает Onet.

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"У нас общие взгляды на Украину. Мы бы хотели, чтобы суверенитет Украины был соблюден", - заявила глава немецкого правительства.

Во время переговоров лидеры обсудили вопросы безопасности. Меркель и Моравецкий согласились, что необходимо создать европейскую армию.

В то же время по построению газопровода "Северный поток-2" в Польше и Германии существуют серьезные разногласия. Меркель заявила, что проект российского "Газпрома" "следует рассматривать с экономической точки зрения".

Моравецкий подтвердил существование отличных взглядов, но добавил, что Польша готова вернуться к переговорам в форме круглого стола по этому проекту.

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Новости Украины, Ангела Меркель, Германия, Канцлер Германии, Матеуш Моравецкий, Польша, Сувернитет Украины, Украина.
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