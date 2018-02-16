Меркель после встречи с Моравецким: У нас общие взгляды на Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и Германия имеют общие взгляды на украинский вопрос.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Берлине после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким, сообщает Onet.

"У нас общие взгляды на Украину. Мы бы хотели, чтобы суверенитет Украины был соблюден", - заявила глава немецкого правительства.

Во время переговоров лидеры обсудили вопросы безопасности. Меркель и Моравецкий согласились, что необходимо создать европейскую армию.

В то же время по построению газопровода "Северный поток-2" в Польше и Германии существуют серьезные разногласия. Меркель заявила, что проект российского "Газпрома" "следует рассматривать с экономической точки зрения".

Моравецкий подтвердил существование отличных взглядов, но добавил, что Польша готова вернуться к переговорам в форме круглого стола по этому проекту.