Розенко рассказал, о чем шла речь на переговорах в Польше

В Варшаве во время заседания украинского-польской комиссии по историческим вопросам с участием вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пётра Глинского обсудили угрозы, которые несет польский закон об Институте национальной памяти, и вопрос восстановления разрушенных украинских достопримечательностей в Польше.

Об этом украинский чиновник сообщил в микроблоге Twitter.

Переговори завершені. Але не закінчені.Порушили низку важливих для україно-польських стосунків питань:загрози нового Закону,права українців Польщі, відновлення зруйнованих пам‘яток,проведення спільних заходів:конференцій,пошукових робіт. Будемо раді бачити пана Глінського в Києві pic.twitter.com/Gs4vNeC12r — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 16 февраля 2018 г.

"Переговоры завершены. Но не закончены. Подняли ряд важных для украинского-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий - конференций, поисковых работ. Будем рады видеть господина Глинского в Киеве", - сообщил чиновник.