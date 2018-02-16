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Розенко рассказал, о чем шла речь на переговорах в Польше

Павел Розенко на встрече в Варшаве
15:47 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Варшаве обсудили угрозы польского закона об Институте нацпамяти и восстановление разрушенных памятников в Польше.

В Варшаве во время заседания украинского-польской комиссии по историческим вопросам с участием вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пётра Глинского обсудили угрозы, которые несет польский закон об Институте национальной памяти, и вопрос восстановления разрушенных украинских достопримечательностей в Польше.

Об этом украинский чиновник сообщил в микроблоге Twitter.

 

"Переговоры завершены. Но не закончены. Подняли ряд важных для украинского-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий - конференций, поисковых работ. Будем рады видеть господина Глинского в Киеве", - сообщил чиновник.

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Новости Украины, Варшава, Институт национальной памяти, Павел Розенко, Петр Глинский, Польша, Украина.
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