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Порошенко призвал РФ к компромиссу в отношении миротворцев ООН на Донбассе
04:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент считает, что в рамках Совбеза необходимо договориться о наделении миротворцев ООН на оккупированном Донбассе полноценным функциональным мандатом.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Москва имеет шанс проявить способность к компромиссу и согласиться на развертывание миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемую часть российско-украинской государственной границы.

Об этом Порошенко сообщил во время выступления на панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более действенное?" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Собственно, для этого (урегулирования ситуации на Донбассе - ред.) нужно немного – всего лишь искренняя имплементация Россией Минских договоренностей – нашего всеобъемлющего мирного плана", - отметил президент. По словам Порошенко, существует уникальное окно возможностей, которое бы помогло выполнить эти договоренности.

"Речь идет о развертывании миротворцев ООН на Донбассе - об инициативе, которую я предложил еще в 2015 году! И теперь весь мир поддерживает эту инициативу", - сказал глава государства."Москва имеет шанс проявить способность к компромиссу и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемую часть российско-украинской государственной границы", - отметил президент.

Порошенко считает, что в рамках Совета Безопасности ООН необходимо договориться о наделении миротворцев ООН на оккупированном Донбассе полноценным функциональным мандатом на основе устоявшихся принципов ООН, который позволил бы им выполнить свои задачи и обеспечил мирное восстановление суверенитета Украины в соответствии с Минскими договоренностями.

В свою очередь, как отмечает Порошенко, Россия стремится ограничить миротворцев ООН контактной линией и наделить их только функциями сопровождения. "Если все останется так, как есть, это означает, что Кремль не является по-настоящему заинтересован в мире, а только стремится заморозить конфликт под дистанционным управлением.

Это также означает, что мы должны оставаться жесткими по отношению к России", - резюмировал Порошенко.

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Новости Украины, Миротворческая миссия ООН, Оккупанты, Петр Порошенко, РФ, Украина.
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