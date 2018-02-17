Лавров: Украину низвели до неспособности самостоятельно управляться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Украина "низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться" - об этом он заявил сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам С. Лаврова, ЕС, выступив гарантом соглашения от 21 февраля 2014 года между украинским правительством и оппозицией, фактически поддержал "переворот". "Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом, талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться", - заявил С. Лавров. "Россия, как никто другой, заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса. Правовые рамки готовы - это Минский комплекс мер, разработанный Германией, Россией, Украиной, Францией с участием Донецка и Луганска и утвержденный СБ ООН. Надо его неукоснительно выполнять", - добавил он.

Глава российского МИД считает, что пока соответствующие усилия в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате" откровенно "саботируются Киевом, где на официальном уровне заговорили о военном сценарии". "Уверен, в ЕС понимают всю опасность такого разворота", - сказал С. Лавров.