Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НАТО объяснили, почему Украина не является кандидатом на членство В НАТО объяснили, почему Украина не является кандидатом на членство
Новости: Глава МИД Дании отказался обсуждать украинские реформы Глава МИД Дании отказался обсуждать украинские реформы
Новости: Поляк Стох выиграл Олимпиаду в прыжках с 120-метрового трамплина Поляк Стох выиграл Олимпиаду в прыжках с 120-метрового трамплина
Новости: SpaceX перенесла запуск глобального Интернета SpaceX перенесла запуск глобального Интернета
X

Лавров: Украину низвели до неспособности самостоятельно управляться

Сергей Лавров
15:24 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: По словам С. Лаврова Россия, как никто другой, заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Украина "низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться" - об этом он заявил сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам С. Лаврова, ЕС, выступив гарантом соглашения от 21 февраля 2014 года между украинским правительством и оппозицией, фактически поддержал "переворот". "Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом, талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться", - заявил С. Лавров. "Россия, как никто другой, заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса. Правовые рамки готовы - это Минский комплекс мер, разработанный Германией, Россией, Украиной, Францией с участием Донецка и Луганска и утвержденный СБ ООН. Надо его неукоснительно выполнять", - добавил он.

Глава российского МИД считает, что пока соответствующие усилия в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате" откровенно "саботируются Киевом, где на официальном уровне заговорили о военном сценарии". "Уверен, в ЕС понимают всю опасность такого разворота", - сказал С. Лавров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Евросоюз, Мюнхен, Россия, Сергей Лавров, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В Польше разочарованы результатами переговоров Глинского и Розенко Посол Украины при НАТО: референдум малоэффективен Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе

Последние новости

Смех до слез: горе-мастера, которым не знакомо чувство осторожности Скелетон. Британка Ярнольд выиграла "золото" на Олимпиаде-2018 Актеры-рекордсмены по количеству номинаций на "Оскар"
Сегодня читают
01 Кличко прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили
02 Геращенко ответила на критику из Госдумы РФ
03 "Шахтер" - "Черноморец" 5:0: обзор матча (Видео)
04 Экс-арбитр ФИФА прокомментировал судейство матча АЕК - "Динамо"
05 Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2018: все знаки зодиака
Новости сегодня
16:36 Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 17 февраля
16:35 Волкер считает политическим проект строительства "Северного потока-2"
16:34 Порошенко обратился к РФ: Уберите свою артиллерию, свои танки, свои войска
16:32 Мэрилина Мэнсона обвинили в сексуальных домогательствах
16:30 "Сталь" 2:0 "Александрия": видео голов и обзор матча
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптик рассказал, когда в Украину придет весна Синоптик рассказал, когда в Украину придет весна
Новости: В Госстате сообщили, сколько украинцев живут на минималку В Госстате сообщили, сколько украинцев живут на минималку
Новости: Олимпиада-2018: Google посвятил Doodle 9-му дню Игр Олимпиада-2018: Google посвятил Doodle 9-му дню Игр
Новости: Евровидение 2018: сегодня станут известны имена еще трех участников финала Евровидение 2018: сегодня станут известны имена еще трех участников финала
Добавить комментарий
0