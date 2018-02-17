Глава МИД Дании отказался обсуждать украинские реформы

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен несколько раз подряд отказался отвечать на вопрос о том, движется ли Украина за Президента Петра Порошенко в направлении Запада.

Такой диалог состоялся на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает из Мюнхена корреспондент.

Модератор мероприятия, журналист Стивен Сакур спросил министра о том, действительно ли президент Порошенко совершает проевропейские реформы.

"Сейчас ситуация очень непростая, ведь приближаются выборы", - ответил министр.

Сакур еще несколько раз переспросил, подчеркнув, что речь идет даже не о темпе, а о направлении движения Украины за действующего президента.

Самуельсен несколько раз попытался уйти от ответа или перевести разговор на другие темы, но после очередного вопроса заметил: "Вы же понимаете, я не буду отвечать!". Министр объяснил, что не хочет говорить о вопросах, которые похожи на дискуссии о "наполовину пустом или наполовину полном стакане". В конце концов, после реакции зала, политик отметил, что в случае такой дискуссии он склоняется к мысли о "наполовину полном стакане".

Стоит заметить, что в начале следующей недели запланирован визит Андерса Самуэльсена в Украину. Не исключено, что его отказ отвечать был связан с нежеланием портить фон для визита.