В НАТО объяснили, почему Украина не является кандидатом на членство
Новости Украины: Альянс принял решение, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.
Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер настаивает, что Украина отличается от других стран, стремящихся к членству в НАТО.
Об этом она заявила в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент.
Роуз Геттемюллер напомнила, что в этом году исполняется 10 лет от саммита в Бухаресте, где Киев получил отказ в предоставлении Плана действий относительно членства, но в то же время Альянс принял решение, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.
С тех пор, отметила заместитель генсека, остались 4 страны, которые заинтересованы в членстве в НАТО – Босния и Герцеговина, Македония, Украина и Грузия. Еще одно государство, Черногория за это время приобрела членство в альянсе.
"Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина – единственная, которая не заявила об этом как о части национальной политики, что она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО", - заявила Роуз Геттемюллер.