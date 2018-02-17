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В НАТО объяснили, почему Украина не является кандидатом на членство

Украина НАТО
16:03 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Альянс принял решение, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер настаивает, что Украина отличается от других стран, стремящихся к членству в НАТО.

Об этом она заявила в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент.

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Роуз Геттемюллер напомнила, что в этом году исполняется 10 лет от саммита в Бухаресте, где Киев получил отказ в предоставлении Плана действий относительно членства, но в то же время Альянс принял решение, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.

С тех пор, отметила заместитель генсека, остались 4 страны, которые заинтересованы в членстве в НАТО – Босния и Герцеговина, Македония, Украина и Грузия. Еще одно государство, Черногория за это время приобрела членство в альянсе.

"Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина – единственная, которая не заявила об этом как о части национальной политики, что она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО", - заявила Роуз Геттемюллер.

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Новости Украины, Мюнхенская конференция, НАТО, Роуз Геттермюллер, Украина.
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