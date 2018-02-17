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Прага поддерживает территориальную целостность Украины

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16:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Глава чешского МИД заверил в неизменности курса поддержки евроинтеграционных устремлений Украины.

Чешская Республика декларирует свою неизменную позицию и поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение санкционного режима против Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом вице-премьер-министр, министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, которая состоялась в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

П. Климкин и М. Стропницкий отметили активный политический диалог между двумя странами и обсудили вопросы повестки дня украинско-чешского сотрудничества. Чешский министр заверил в неизменности курса правительства Чехии на дальнейшую практическую поддержку евроинтеграционных устремлений Украины.

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Новости Украины, Евроинтеграция, Мюнхен, Россия, Санкции, Украина, Чехия, Чешский МИД.
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