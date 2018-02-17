Климкин: Кремль начал войну, чтобы не допустить сближения Украины с Западом

Настоящая цель российской агрессии против Украины – не допустить сближения Украины с Западом и не дать государству достичь успеха в прозападных реформах. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления на втором Украинском ланче в Мюнхене, организованном Фондом Виктора Пинчука.

"Эта война – не просто про Крым и про Донбасс, эта война для России – вопрос связи Украины с Европой. России абсолютно безразличен Донбасс, на самом деле Россия просто не хочет допустить, чтобы Украина достигла успеха в своих прозападных реформах, и не допустить Украину к Западу", - сказал Климкин.

Он добавил, что Россия играет на идеях о православных корнях наших народов.

По словам Климкина, Украина после Евромайдана выбрала свой путь - "мы проводим реформы и трансформируем наше общество, мы научились бороться против России". Он также акцентировал, что мир может извлечь уроки из украинской борьбы с кибертерроризмом, с пропагандой, с российским терроризмом и попытками РФ дестабилизировать Украину изнутри.

"У нас много трудностей, но мы на них отвечаем", - отметил министр.