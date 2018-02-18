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Лукашенко: Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс

Александр Лукашенко
14:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Беларуси подтвердил готовность отправить миротворцев на Донбасс при договоренности лидеров России и Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность направить в Украину белорусский миротворческий контингент при соответствующей договоренности между президентами Украины и России.

"Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным", - цитирует в воскресенье госагентство "БелТА" А.Лукашенко.

Он подчеркнул, что если вы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, то она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете", - сказал глава государства.

"Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь", - сказал он.

А.Лукашенко также напомнил, что еще в первый год конфликта в Донбассе Беларусь направила свои предложения по его урегулированию, однако они не были приняты высокопоставленными чиновниками из Брюсселя.

"И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли - был бы вариант", - считает А.Лукашенко.

"Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия", - сказал он.

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Новости Украины, Александр Лукашенко, Беларусь, Владимир Путин, Донбасс, Петр Порошенко.
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