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Экс-глава Минфина рассказала, чего Запад ждет от Украины

Наталья Яресько
04:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Антикоррупционный суд, земельная реформа и другие аспекты, в понимании которых нуждаются западные партнеры Украины.

Зарубежные партнеры настроены на сотрудничество с Украиной, но хотели бы большей ясности по многим вопросам, которая вряд ли появится, пока в Украине будет длиться предвыборная кампания.

Такое мнение высказала, экс-глава Минфина Украины, председатель наблюдательного совета Аспен-Киев Наталья Яресько.

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"Все настроены на сотрудничество, но хотят понять – когда и как... Ждут, чтобы закон был законом", - заявила Яресько.

"Ждут создания Антикоррупционного суда, который давно обещают. Но суд – это не конец дела, это лишь часть институтов, которые должны быть созданы", - подчеркнула она.

Часто ее спрашивают про земельную реформу. Так было и в Мюнхене на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в работе которой приняла участие Яресько. «Спрашивают, когда можно будет приватизировать. Я не могу им ответить. Я знаю, что до выборов это невозможно, потому что никаких больших изменений в политике до выборов не будет», - говорит бывшая член правительства. При этом она надеется, что «будут конкретные изменения, и в этой сфере в том числе, после выборов».

В воскресенье в Мюнхене состоялась приватная встречу между руководством Аспен-Киев и Аспен-Германия, в которой, по словам Яресько, принял участие также спецпосланник Госдепа США Курт Волкер.

"Обсудили ситуацию в Украине не только с точки зрения войны, которая со всей очевидностью является горячей темой, но также экономическую стабильность и важность Украины для глобальной стабильности", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что у "многих стран есть много вопросов к нам, о наших возможностях, о наших следующих возможных шагах".

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Новости Украины, Аспен-Киев, Минфин, Наблюдательный совет, Наталья Яресько, Украина.
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