Украина подала иск в Гаагу против РФ из-за нарушения морского права

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде в Гааге о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, защищать интересы Украины поручено заместителю министра иностранных дел по евроинтеграции Елена Зеркаль.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Завтра, 20 февраля, исполняется ровно четыре года с начала агрессии РФ против суверенного и независимого Украинского государства, которая началась с незаконной аннексии Крыма, когда вторжение российских войск начало четырехлетнюю историю героической обороны Украины, борьбу за защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства", - сказал Президент перед подписанием распоряжения.

Глава государства отметил, что "борьба ведется не только на фронте и не только Вооруженными Силами Украины". "Эта борьба продолжается в политической, дипломатической и юридической плоскости", - сказал Петр Порошенко. Он напомнил, что "Украина сделала беспрецедентную работу по защите своих юридических позиций".

"Это касается судебных исков в Международный Суд ООН в Гааге по поводу нарушения Российской Федерацией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это касается и нарушения Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и ряда других международных документов", - отметил Глава государства.

При этом Президент подчеркнул роль команды лучших специалистов для подготовки и обеспечения этих судебных исков, которая активно и настойчиво продолжает свою работу: "Сегодня - очередной этап. Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

При этом он сообщил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб, в частности ведется добыча полезных ископаемых, создаются существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия из-за строительства Керченского моста без разрешения государства Украина.

Президент отдельно подчеркнул, что "речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом": "Этот вопрос твердый, безоговорочный и никто его под сомнение не ставит. Речь идет о том, что мы должны защищать на каждом направлении экономические интересы Украинского государства, и частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована".

В свою очередь, заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что Меморандум, который уже сегодня будет передан в Гаагу, обозначает правовые рамки претензий относительно нарушений прав Украины согласно Морской конвенции. Она также добавила, что арбитраж установил конкретные временные сроки - когда и что должно быть подано. "Фактически мы закладываем новую парадигму отношений с РФ, которая будет базироваться на исключительно правовой основе", - отметила Елена Зеркаль.

Министр иностранных дел Павел Климкин заметил, что Меморандум является реальным результатом трехлетней работы мощной международной команды, которая включает известных международных экспертов, юристов, ученых. Документ содержит около 500 приложений. Он добавил, что этот Меморандум стал первым, а в июне будут меморандумы по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма.

"То, что мы делаем - это комплексная юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту. И главное, что Россия получит не только наказание за нарушение прав, Россия еще и за это заплатит", - отметил Павел Климкин. Министр заверил, что работа последовательно продолжится и украинская сторона имеет сильную команду, которая ее будет представлять в рамках арбитража и международного суда.

Президент уточнил, что речь идет не только о морском праве, ликвидации расовой дискриминации, ответственности за финансирование терроризма, а также он поставил задачу подготовить документы, которые касаются и военных преступлений. Соответствующие материалы уже сейчас собираются для подготовки иска в Международный суд.