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Назначен новый пресс-секретарь Гройсмана

Василий Рябчук
16:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Должность пресс-секретаря Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана получил бывший шеф-редактор телеканала "Эспрессо" Василия Рябчука.

Бывший шеф-редактор телеканала "Эспрессо" Василий Рябчук назначен новым пресс-секретарем Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"На новой работе в Кабинете Министров Украины - пресс-секретарь Премьер-министра Украины", - написал сам В.Рябчук на своей странице в социальной сети Facebook.

До этого, с сентября прошлого года, он был советником В.Гройсмана.

До прихода на работу в Кабмин В.Рябчук занимал должность шеф-редактора телеканала "Эспрессо", ранее работал еще на нескольких телеканалах.

Согласно сайту Верховной Рады, В.Рябчук является помощником-консультантом на общественных началах депутата от фракции "Народный фронт", председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого.

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Как сообщалось, пресс-секретарем В.Гройсмана до этого был бывший заместитель генерального директора "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Александр Мельничук.

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Новости Украины, Василий Рябчук, Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины, Пресс-секретарь.
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