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Гриценко считает, что активная фаза боевых действий на Донбассе уже завершена

Анатолий Гриценко
04:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: При этом, по словам лидера "Гражданской позиции", окончательное разрешение конфликта невозможно до процесса смены власти в Украине.

Лидер партии "Гражданская позиция", министр обороны Украины (2005-2007) Анатолий Гриценко считает, что активная фаза боевых действий на Донбассе уже завершена.

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"Теоретически - возможна, вероятность - минимальна. Я думаю, что активная фаза боевых действий масштаба, последний раз это было под Дебальцево, уже завершена", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, отвечая на вопрос о том, возможна ли полномасштабная война на Донбассе.

Вместе с тем политик отметил, что за минувшие сутки один украинский военный погиб, четверо – ранены.

По его мнению, разрешение конфликта невозможно до процесса смены власти в Украине.

"Проблема в России... до завершения процесса смены власти в Украине ничего не будет. Ключевая причина не только в минском процессе, где было подписано, а потом не выполнено, но и недоговороспособность", – пояснил он.

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Новости Украины, Анатолий Гриценко, АТО, Война на Донбассе, Донбасс, Зона АТО, Новости АТО, Украина.
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