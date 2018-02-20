Лидер партии "Гражданская позиция", министр обороны Украины (2005-2007) Анатолий Гриценко считает, что активная фаза боевых действий на Донбассе уже завершена.

"Теоретически - возможна, вероятность - минимальна. Я думаю, что активная фаза боевых действий масштаба, последний раз это было под Дебальцево, уже завершена", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, отвечая на вопрос о том, возможна ли полномасштабная война на Донбассе.

Вместе с тем политик отметил, что за минувшие сутки один украинский военный погиб, четверо – ранены.

По его мнению, разрешение конфликта невозможно до процесса смены власти в Украине.

"Проблема в России... до завершения процесса смены власти в Украине ничего не будет. Ключевая причина не только в минском процессе, где было подписано, а потом не выполнено, но и недоговороспособность", – пояснил он.