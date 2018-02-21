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Президент рассказал, как РФ пыталась легитимизировать "референдум" в Крыму

Крым в 2014 году
15:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко рассказал, кто на самом деле объявил "референдум" в Крыму.

Верховный совет АР Крым не имел полномочий на объявление референдума о статусе Крыма в 2014 году и, собственно, ничего не объявлял.

Манипуляции с датами "референдума" свидетельствуют о поспешности и незаконности действий властей РФ, которая таким образом пытались легитимизировать их, заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в качестве свидетеля в режиме видеосвязи по делу о госизмене Януковича в Оболонском райсуде Киева, сообщает корреспондент.

"Несмотря на то, что Верховная Рада Крыма не имела никаких полномочий на объявление так называемого "референдума", никакого объявления и не было. Манипуляции с датами - сначала 25 мая, затем 16 марта - свидетельствовали о неуверенности, поспешности и незаконности действий российской власти, которая таким образом пыталась легитимизировать действия Российской Федерации", - заявил он.

Порошенко подчеркнул, что аннексия Крыма произошла в результате скоординированных действий руководящих органов РФ.

"Решение президента РФ Путина о применении вооруженных сил РФ за пределами России, обращение в Совет Федерации РФ о получении согласия российского парламента на использование ВС и очень поспешное решение, которое принял российский Совет Федерации, - свидетельствуют об очень хорошо скоординированных действиях руководства России, парламента России и президента России и военнослужащих и наемников, которые находились в Крыму с целью обеспечения незаконной аннексии", - сказал Президент.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, Крым, Петр Порошенко, РФ, Украина.
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