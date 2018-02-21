По жалобе Саакашвили против Луценко открыли производство

Квалификационно-дисциплинарная комиссия (КДК) прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко после подачи дисциплинарной жалобы лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, поступившей 14 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба "Руха новых сил".

По информации пресс-службы, 14 декабря М.Саакашвили подал дисциплинарную жалобу в КДК прокуроров о совершении дисциплинарного проступка генпрокурором Ю.Луценко. В частности, М.Саакашвили усматривает дисциплинарный проступок генпрокурора во время его брифинга в Верховной Раде 5 декабря, где тот обнародовал сведения досудебного расследования по делу о "деньгах Курченко" и публично обвинил М.Саакашвили.

"В отношении генпрокурора может быть открыто дисциплинарное производство по следующим основаниям: разглашение тайны, охраняемой законом, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или в порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц; публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности; необъективность и предвзятость прокурора", - сказано в жалобе М.Саакашвили.

"Рух новых сил" обнародовал фотокопию решения КДК прокуроров от 12 февраля 2018 года, в котором, в частности, говорится: "Указанный в жалобе проступок не был предметом проверки и относительно него Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решение не принимала. Таким образом, установив отсутствие оснований для отказа в открытии дисциплинарного производства, руководствуясь ст. 46 закона Украины "О прокуратуре" и пунктом 107 Положения о порядке работы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, (…) открыть дисциплинарное производство в отношении генерального прокурора Луценко Юрия Витальевича".