Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Оккупация Крыма: ЕС официально продлил санкции против России Оккупация Крыма: ЕС официально продлил санкции против России
Новости: Порошенко о своей поездке в Крым в 2014: Зеленых человечков видел лично Порошенко: Зеленых человечков в Крыму видел лично
Новости: Норвежская лыжница установила рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах Норвежская лыжница установила рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах
Новости: SpaceX отложила запуск Falcon 9 со спутниками для глобального Интернета SpaceX отложила запуск Falcon 9 со спутниками для глобального Интернета
X

По жалобе Саакашвили против Луценко открыли производство

Михеил Саакашвили
16:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: КДК прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении Юрия Луценко после жалобы Михеила Саакашвили.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия (КДК) прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко после подачи дисциплинарной жалобы лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, поступившей 14 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба "Руха новых сил".

По информации пресс-службы, 14 декабря М.Саакашвили подал дисциплинарную жалобу в КДК прокуроров о совершении дисциплинарного проступка генпрокурором Ю.Луценко. В частности, М.Саакашвили усматривает дисциплинарный проступок генпрокурора во время его брифинга в Верховной Раде 5 декабря, где тот обнародовал сведения досудебного расследования по делу о "деньгах Курченко" и публично обвинил М.Саакашвили.

Луценко ответил на критику Генпрокуратуры Украины
Луценко ответил на критику Генпрокуратуры УкраиныЧитать полностью

"В отношении генпрокурора может быть открыто дисциплинарное производство по следующим основаниям: разглашение тайны, охраняемой законом, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или в порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц; публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности; необъективность и предвзятость прокурора", - сказано в жалобе М.Саакашвили.

"Рух новых сил" обнародовал фотокопию решения КДК прокуроров от 12 февраля 2018 года, в котором, в частности, говорится: "Указанный в жалобе проступок не был предметом проверки и относительно него Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решение не принимала. Таким образом, установив отсутствие оснований для отказа в открытии дисциплинарного производства, руководствуясь ст. 46 закона Украины "О прокуратуре" и пунктом 107 Положения о порядке работы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, (…) открыть дисциплинарное производство в отношении генерального прокурора Луценко Юрия Витальевича".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Альманах 2018, Дисциплинарное производство, Квалификационно-дисциплинарная комиссия, КДК, Михеил Саакашвили, Украина, Юрий Луценко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Суд над Януковичем: допрос Президента Порошенко (онлайн) Климкин: Сегодняшняя Украина не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО Кабмин расширил список профессий общегосударственного значения

Последние новости

Криптовалютные мошенники надули около 10 тыс. австрийцев Президент рассказал, как РФ пыталась легитимизировать "референдум" в Крыму Снимки диких животных, от которых расплываешься в улыбке (Фото)
Сегодня читают
01 "Челси" 1:1 "Барселона": ничья в Лондоне
02 Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2018: все знаки зодиака
03 Эффективная кофейная диета: минус 7 килограмм в неделю
04 Ученые нашли гигантское хранилище топлива
05 Названо самое полезное средство для работы сердца
Новости сегодня
16:51 Слова Моуриньо перед матчем "Севилья" - "Манчестер Юнайтед"
16:47 Смешные снимки с очень неловкими моментами
16:43 Натали Портман извинилась за интервью, в котором поддерживала Полански
16:40 Минюст: СИЗО переполнены из-за работы судов
16:40 Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/2 Кубка Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Кабмин уже сегодня повысит пенсии военным: кому и на сколько В Украине повысили пенсии военным
Новости: МИД предостерегает украинцев от посещения Кении и Танзании МИД предостерегает украинцев от посещения Кении и Танзании
Новости: Посол ЕС: С модернизацией КПП на границе есть трудности Посол ЕС: С модернизацией КПП на границе есть трудности
Новости: Как похудеть: эфирные масла, которые помогут избавиться от лишних килограммов Как похудеть: эфирные масла, которые помогут избавиться от лишних килограммов
Добавить комментарий
0