Минюст: СИЗО переполнены из-за работы судов

В Министерстве юстиции перегрузки следственных изоляторов связывают со скоростью работы судов, которые рассматривают дела. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов журналистам во время пресс-тура в Лукьяновский СИЗО. "У нас странная ситуация сейчас в Украине: есть так называемое "перенаселение" в СИЗО, на что мы не можем повлиять, потому что это зависит от скорости работы судов", - отметил Д. Чернышов.

Он заметил, что человек после получения решения суда или выпускается из СИЗО, как невиновный, или же перемещается уже в учреждение исполнения наказаний - колонии, когда его признают виновным. "По колониям у нас много недобора, и мы даже в прошлом году начали процесс оптимизации количества учреждений (учреждений исполнения наказаний)", - рассказал замминистра.

Таким образом, отметил он, с начала процесса оптимизации 13 учреждений исполнения наказаний закрыты. Д. Чернышов также сообщил, что благодаря оптимизации этих учреждений плановая экономия на 2018 год составила около от 70 до 100 млн грн.