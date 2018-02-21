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Посол ЕС: С модернизацией КПП на границе есть трудности

КПП на границе
16:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Проект ЕС предусматривает модернизацию шести контрольно-пропускных пунктов на украинской границе.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли признал, что есть определенные трудности с реализацией проекта ЕС, предусматривающего модернизацию шести контрольно-пропускных пунктов на украинской границе. Об этом он заявил журналистам в Харькове в среду. "На самом деле, действительно, мы знаем, что возникли трудности с реализацией этого проекта. На данный момент я не могу подтвердить или опровергнуть тот факт, что деятельность проекта была приостановлена", - сказал он.

По словам посла ЕС, происходит тесное сотрудничество с органами самоуправления в Украине и "мы существуем для того, чтобы помочь реализовывать им ту или иную политику, а не для того, чтобы внедрять какого-либо рода санкции.......Деталей я не знаю, потому что лично не реализован в этом проекте. Что могу сказать: в реализации трансграничных проектов всегда возникают проблемы, как минимум, с двумя сторонами... Также есть заинтересованные стороны в организации с двух сторон границы, которые работают над реализацией. И, конечно, что все эти организации должны достичь определенного согласования, чтобы проект реализовывался дальше", - добавил Х. Мингарелли.

 

Как сообщал УНН, ранее СМИ писали, что ЕС закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной из-за проблем с коррупцией. В ГФС заявили, что не получали информацию о прекращении финансирования со стороны ЕС.

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Все по теме:

Новости Украины, граница Украины, Евросоюз, ЕС, КПП, Модернизация, Проблемы, Хьюг Мингарелли.
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