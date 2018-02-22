Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент отметил прогресс в работе "Укроборонпрома" Президент отметил прогресс в работе "Укроборонпрома"
Новости: Парубий: Украина и Литва лишь в единстве смогут противостоять агрессии РФ Парубий: Украина и Литва в единстве смогут противостоять агрессии РФ
Новости: "Шахтер" добыл волевую победу над "Ромой" в Харькове "Шахтер" добыл волевую победу над "Ромой" в Харькове
Новости: Археологи нашли боксерские перчатки древних римлян Археологи нашли боксерские перчатки древних римлян
X

Парубий: Украина и Литва лишь в единстве смогут противостоять агрессии РФ

Андрей Парубий
02:49 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Андрей Парубий поблагодарил Литву за поддержку в сложное для Украины время и пожелал "успеха, процветания, хорошего и счастливого будущего, а всем нам вместе – победы!".

Российский агрессор сломает зубы о щит Европы, который вместе держат Украинский и Литовский народы.

На этом отметил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время торжественной церемонии к 100-летию восстановления Литовской державы, которая проходила в Национальной филармонии Украины, в среду, 21 февраля, сообщает пресс-служба парламента.

"Сегодня я имею честь поздравить наших собратьев, больших друзей Украины со столетием провозглашения государственности. Это действительно важный праздник, и мы это хорошо осознаем, ведь Украина 22 января этого года отметила 100-летие провозглашения своей государственности в горниле борьбы против российского оккупанта", - сказал Парубий.

Он напомнил, что сто лет назад украинцы сражались за свою свободу и достоинство, как и сегодня.

"Эти сто лет мы шли путем борьбы и освобождения от Российской империи. Литве удалось удержать свою государственность, и это большая честь и заслуга вашего народа", - подчеркнул Парубий, выразив сожаление, что Украина не удержала тогда свою государственность, в результате - пережила голодомор и уничтожение интеллигенции. В то же время, по его словам, пример Литвы для Украины, которая хотела независимости, является особенно важным – 23 года назад она первой вышла из Советского Союза.

Председатель Верховной Рады напомнил, как в 1989 году он со Львова много раз приезжал в Вильнюс, потому что именно там печаталась вся независимая антисоветская пресса Украины.

Почти тысячу километров он вез огромные пакеты напечатанной в Вильнюсе запрещенной прессы поездом домой. "И сегодня Литва является для нас большой помощью в борьбе за нашу независимость, - подчеркнул Парубий, и добавил. – Мы, украинцы, всегда восхищались силой и патриотизмом литовского народа".

Председатель Парламента рассказал, как 11 марта 2015 года, находясь с официальным визитом в Вильнюсе, услышал проникновенную речь Первого Председателя возрожденного Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса. Тот сказал очень важные слова, обращаясь как к литовцам, так и ко всем гостям: "Сегодня империя хочет вернуть свои, как они считают, утраченные колонии. И наш успех 25-летней давности может оказаться лишь временным успехом, порохом. Когда оккупант придет на нашу землю, некоторые наши европейские соседи-трусы еще и посоветуют нам не сопротивляться, потому что для них, оказывается, есть какие-то высшие ценности, чем достоинство и свобода. Поэтому должны знать: каждый из нас должен быть готовым защищать свою страну, своего седовласого отца и младшую сестренку".

Парубий подчеркнул, что "это тот дух, который никогда не поймет Путин".

"Он никогда не поймет секрета нашей силы и нашего единства. Ему никогда не постичь величия и силы свободных людей. И поэтому я точно знаю, что российский агрессор сломает зубы о щит Европы, который вместе держат Украинский и Литовский народы, - подчеркнул Председатель Верховной Рады и добавил: - Мы остановим Путина так, как в 1362 году литовские и украинские рыцари бок о бок остановили орду в битве на Синих Водах и так, как наше совместное войско под командованием князя Острожского останавливало московитов под Оршей в 1514 году".

Обращаясь к Чрезвычайному и Полномочному послу Литвы в Украине Мариюса Янукониса, народным депутатам и правительственным чиновникам, представителей дипломатических учреждений и общественных деятелей, председатель ВР подчеркнул, что Литва – это большой друг Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Агрессия России, Андрей Парубий, Литва, Председатель Верховной Рады, Россия, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Саакашвили ограничили въезд в Украину до 2021 года Замгоссекретаря США прокомментировал возможность обмена Донбасса и Крыма Представитель Госдепа США: Украине нужен независимый антикоррупционный суд

Последние новости

Назван самый полезный напиток Климас рассказал, когда Усик может встретиться с Джошуа Миграционное законодательство Франции планируют ужесточиить
Сегодня читают
01 Замгоссекретаря США прокомментировал возможность обмена Донбасса и Крыма
02 Как кофеин влияет на здоровье
03 Украина поднялась в Индексе восприятия коррупции, опередив РФ
04 Усиленный досмотр женщин в Оболонском суде: полиция объяснила свои действия
05 Ученые поставили под сомнение существование ядра Земли
Новости сегодня
04:51 Минюст создал штабы по взысканию алиментов во всех регионах страны
04:20 В Париже впервые в истории пересчитали бездомных
04:09 В Мексике произошел взрыв на пассажирском пароме: есть пострадавшие
03:43 Как отказ от сладкого влияет на жизнь: 7 поразительных изменений
03:33 КГГА: в Киеве возобновят работу пунктов обогрева
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миротворцы ООН на Донбассе: Порошенко и Салливан обсудили необходимые шаги Порошенко провел встречу с заместителем госсекретаря США
Новости: В Совете Европы утвержден План действий для Украины на 2018-2021 годы Для Украины в СЕ утвержден План действий
Новости: Посол ЕС: С модернизацией КПП на границе есть трудности Посол ЕС: С модернизацией КПП на границе есть трудности
Новости: Ученые поставили под сомнение существование ядра Земли Ученые поставили под сомнение существование ядра Земли
Добавить комментарий
0