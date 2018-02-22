Порошенко извинился за действия силовиков в Оболонском суде

Президент Украины Петр Порошенко принес извинения и назвал недопустимыми действия правоохранителей, которые заставляли женщин-журналисток раздеваться в Оболонском райсуде Киева 21 февраля.

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Facebook.

"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", - написал Цеголко.

Как сообщалось, 21 февраля мероприятия по охране Оболонского районного суда Киева проходили в несколько необычной форме: кроме традиционной просьба для всех посетителей суда показать содержимое сумок, рюкзаков и т.д., женщин, в частности журналисток, женщины-полицейские просили расстегнуть два верхних пуговицы верхней одежды. При этом женщины-полицейские не объясняли причины такого внешнего досмотра именно посетительниц суда.

21 февраля коллегия судей Оболонского райсуда Киева провела допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Допрос проходил через систему видеоконференцсвязи.