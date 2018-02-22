Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЕС подтвердил закрытие пограничных проектов c Украиной ЕС подтвердил закрытие пограничных проектов c Украиной
Новости: Стало известно, сколько украинского газа незаконно добыла Россия Стало известно, сколько украинского газа незаконно добыла Россия
Новости: "Динамо" - АЕК: последние новости перед игрой "Динамо" - АЕК: последние новости перед игрой
Новости: В городах Европы станет больше аномально жарких дней В городах Европы станет больше аномально жарких дней
X

Порошенко извинился за действия силовиков в Оболонском суде

Возле здания суда полиция искала Femen и уделяла особое внимание журналисткам
16:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Петр Порошенко назвал недопустимыми действия правоохранителей, которые заставляли женщин-журналисток раздеваться в Оболонском райсуде 21 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко принес извинения и назвал недопустимыми действия правоохранителей, которые заставляли женщин-журналисток раздеваться в Оболонском райсуде Киева 21 февраля.

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Facebook.

"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", - написал Цеголко.

Как сообщалось, 21 февраля мероприятия по охране Оболонского районного суда Киева проходили в несколько необычной форме: кроме традиционной просьба для всех посетителей суда показать содержимое сумок, рюкзаков и т.д., женщин, в частности журналисток, женщины-полицейские просили расстегнуть два верхних пуговицы верхней одежды. При этом женщины-полицейские не объясняли причины такого внешнего досмотра именно посетительниц суда.

Госизмена Януковича: суд взял перерыв на неделю

21 февраля коллегия судей Оболонского райсуда Киева провела допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Допрос проходил через систему видеоконференцсвязи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дело Януковича, Оболонский райсуд Киев, Петр Порошенко, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Чапутович: Мир на Донбассе важен для безопасности Польши Албания поддерживает Украину В Минске просят активизировать работу по миротворцам

Последние новости

Суд по делу убийства Бузины отложили до апреля Подписчики отреагировали на новое фото Виталия Козловского Беседин: На 0:0 с АЕКом никто играть не будет
Сегодня читают
01 "Не ожидал такой игры": Шевченко - о матче "Шахтера" против "Ромы"
02 Настя Каменских назвала диету, благодаря которой похудела на 20 килограммов
03 "Шахтер" - "Рома": слова Фонсеки после матча
04 Замгоссекретаря США прокомментировал возможность обмена Донбасса и Крыма
05 Как кофеин влияет на здоровье
Новости сегодня
17:19 Лучик смеха в ваш дом: вечерние анекдоты 22 февраля
17:19 Масштабное ДТП в Винницкой области: пострадали 9 человек
17:13 Когда Макгрегор вернется в октагон
17:10 РФ установила карантинную зону на границе с ОРДЛО
17:06 Латиноамериканская телеведущая застраховала cвои ягодицы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды на 23 февраля: в Украину возвращаются сильные морозы В Украине ударят сильные морозы, местами до -20
Новости: Омелян: В Украине будет тестироваться Hyperloop В Украине будет тестироваться Hyperloop
Новости: Во Львовской области на стрельбах погиб пограничник Во Львовской области на стрельбах погиб пограничник
Новости: В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
Добавить комментарий
0