Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЕС подтвердил закрытие пограничных проектов c Украиной ЕС подтвердил закрытие пограничных проектов c Украиной
Новости: Стало известно, сколько украинского газа незаконно добыла Россия Стало известно, сколько украинского газа незаконно добыла Россия
Новости: "Динамо" - АЕК: последние новости перед игрой "Динамо" - АЕК: последние новости перед игрой
Новости: В городах Европы станет больше аномально жарких дней В городах Европы станет больше аномально жарких дней
X

Суд по делу убийства Бузины отложили до апреля

Олесь Бузина
16:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Судьи объявили перерыв на неопределенное время в подготовительном заседании по делу об убийстве Бузины.

В подготовительном заседании Шевченковского райсуда Киева по делу об убийстве публициста Олеся Бузины объявлен перерыв, однако дата следующего заседания не определена из-за неясности с рабочим графиком одного из судей.

Перерыв в заседании, которое продолжалось свыше 3-х часов, был объявлен из-за занятости судей в других судебных процессах, а также для возможности защитников подозреваемых в убийстве публициста ознакомиться с жалобами потерпевшей стороны.

При этом дата и время следующего заседания объявлена не была, так как один из судей заявил, что забыл свой блокнот и не может указать свой рабочий график.

По этому поводу в прокуратуре Киева отметили, что "дату и время следующего заседания суд сообщит позже".

О.Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления – Андрей Медведько и Денис Полищук – были задержаны 18 июня. Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

27 июня 2017 года защитник А.Медведько и Д.Полищука Сергей Войченко заявил, что прокуратура Киева сообщила о завершении досудебного расследования дела об убийстве О.Бузины, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия обвиняемых квалифицированы п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч.2 ст. 28 (по предварительному сговору лиц, которые заранее договорились о совместном совершении преступления) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. Санкция этих статей предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андрей Медведько, Денис Полищук, Олесь Бузина, Суд, Убийство Бузины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Чапутович: Мир на Донбассе важен для безопасности Польши Албания поддерживает Украину В Минске просят активизировать работу по миротворцам

Последние новости

Подписчики отреагировали на новое фото Виталия Козловского Беседин: На 0:0 с АЕКом никто играть не будет Порошенко извинился за действия силовиков в Оболонском суде
Сегодня читают
01 "Не ожидал такой игры": Шевченко - о матче "Шахтера" против "Ромы"
02 Настя Каменских назвала диету, благодаря которой похудела на 20 килограммов
03 "Шахтер" - "Рома": слова Фонсеки после матча
04 Замгоссекретаря США прокомментировал возможность обмена Донбасса и Крыма
05 Как кофеин влияет на здоровье
Новости сегодня
17:19 Лучик смеха в ваш дом: вечерние анекдоты 22 февраля
17:19 Масштабное ДТП в Винницкой области: пострадали 9 человек
17:13 Когда Макгрегор вернется в октагон
17:10 РФ установила карантинную зону на границе с ОРДЛО
17:06 Латиноамериканская телеведущая застраховала cвои ягодицы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды на 23 февраля: в Украину возвращаются сильные морозы В Украине ударят сильные морозы, местами до -20
Новости: Омелян: В Украине будет тестироваться Hyperloop В Украине будет тестироваться Hyperloop
Новости: Во Львовской области на стрельбах погиб пограничник Во Львовской области на стрельбах погиб пограничник
Новости: В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
Добавить комментарий
0