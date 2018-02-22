Суд по делу убийства Бузины отложили до апреля

В подготовительном заседании Шевченковского райсуда Киева по делу об убийстве публициста Олеся Бузины объявлен перерыв, однако дата следующего заседания не определена из-за неясности с рабочим графиком одного из судей.

Перерыв в заседании, которое продолжалось свыше 3-х часов, был объявлен из-за занятости судей в других судебных процессах, а также для возможности защитников подозреваемых в убийстве публициста ознакомиться с жалобами потерпевшей стороны.

При этом дата и время следующего заседания объявлена не была, так как один из судей заявил, что забыл свой блокнот и не может указать свой рабочий график.

По этому поводу в прокуратуре Киева отметили, что "дату и время следующего заседания суд сообщит позже".

О.Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления – Андрей Медведько и Денис Полищук – были задержаны 18 июня. Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

27 июня 2017 года защитник А.Медведько и Д.Полищука Сергей Войченко заявил, что прокуратура Киева сообщила о завершении досудебного расследования дела об убийстве О.Бузины, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия обвиняемых квалифицированы п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч.2 ст. 28 (по предварительному сговору лиц, которые заранее договорились о совместном совершении преступления) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. Санкция этих статей предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.