Госдеп обвинил РФ в усилении опасности для гражданских на Донбассе

С соответствующим заявлением выступила в четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.

"Россия продолжает конфликт, который уже лишил жизни более 10 тыс. людей. Вчера мы узнали о гибели 23-летней женщины, украинского медика, когда она пыталась помочь гражданским вблизи линии конфликта",- заявила представитель ведомства.

По ее словам, этот инцидент напоминает, что конфликт в Восточной Украине свирепствует дальше.

"Мирные жители и те, кто приходит им на помощь, находятся в реальной опасности каждый день" , - подчеркнула Науерт.

В этой связи представитель Держдепартамеину США призвали Россию "повлиять на своих марионеток, придерживаться условий прекращения огня, вывести свои войска и технику с востока Украины и согласиться на миротворческую миссию ООН".