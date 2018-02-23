Госдеп обвинил РФ в усилении опасности для гражданских на Донбассе
Новости Украины: Официальный Вашингтон прямо обвинил Россию в разжигании конфликта на Донбассе и создании крайне опасных условий для мирного населения и тех, кто помогает людям пережить конфликт.
С соответствующим заявлением выступила в четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.
"Россия продолжает конфликт, который уже лишил жизни более 10 тыс. людей. Вчера мы узнали о гибели 23-летней женщины, украинского медика, когда она пыталась помочь гражданским вблизи линии конфликта",- заявила представитель ведомства.
По ее словам, этот инцидент напоминает, что конфликт в Восточной Украине свирепствует дальше.
"Мирные жители и те, кто приходит им на помощь, находятся в реальной опасности каждый день" , - подчеркнула Науерт.
В этой связи представитель Держдепартамеину США призвали Россию "повлиять на своих марионеток, придерживаться условий прекращения огня, вывести свои войска и технику с востока Украины и согласиться на миротворческую миссию ООН".