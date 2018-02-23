Госдума РФ сделала заявление о законе Украины по Донбассу

Целью принятого Верховной Радой закона по Донбассу является срыв минских соглашений и отказ от обязательств по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины, говорится в заявлении всех четырех фракций Государственной думы РФ.

"Депутаты Верховной Рады Украины в процессе обсуждения и принятия указанного закона не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно-признанных минских соглашений об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и отказ от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств", - говорится в документе, размещенном в пятницу на официальном сайте Государственной думы РФ.

Парламентарии призывают международные организации осудить этот закон, поскольку он представляет собой "репрессивный акт".

Думские фракции напрямую обращаются к ООН, ОБСЕ, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Конгрессу США, Европарламенту и национальным парламентам государств, включая гарантов минских соглашений, и обращают их внимание "на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины".

"Никакие соображения "сдерживания России", столь популярные в последние годы на Западе, не могут оправдать попустительства возобновлению масштабной гражданской войны и продолжению репрессий на Украине", - подчеркивается в заявлении.

Российские парламентарии обратили внимание на то, что в принятом документе отсутствует даже упоминание о минских соглашениях.

Фракция ЛДПР поддержала совместное заявление, но высказала дополнительно особое мнение - либерал-демократы предложили разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года.

Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" 23 февраля был опубликован в парламентском издании "Голос Украины". Он вступит в силу 24 февраля.