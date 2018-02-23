Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Закон о нацбезопасности Украины подан в Раду с инициативы Порошенко Закон о нацбезопасности Украины подан в Раду с инициативы Порошенко
Новости: "Укрзализныця" подписала с GE договор на поставку тепловозов из США "Укрзализныця" подписала с GE договор на поставку тепловозов из США
Новости: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Новости: Ученые назвали неандертальцев первыми художниками Ученые назвали неандертальцев первыми художниками
X

Госдума РФ сделала заявление о законе Украины по Донбассу

Госдума РФ
16:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Фракции Госдумы РФ призвали международные организации осудить украинский закон по Донбассу.

Целью принятого Верховной Радой закона по Донбассу является срыв минских соглашений и отказ от обязательств по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины, говорится в заявлении всех четырех фракций Государственной думы РФ.

"Депутаты Верховной Рады Украины в процессе обсуждения и принятия указанного закона не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно-признанных минских соглашений об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и отказ от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств", - говорится в документе, размещенном в пятницу на официальном сайте Государственной думы РФ.

Парламентарии призывают международные организации осудить этот закон, поскольку он представляет собой "репрессивный акт".

РФ нашла еще один способ дестабилизировать ситуацию в Украине
РФ нашла еще один способ дестабилизировать ситуацию в УкраинеЧитать полностью

Думские фракции напрямую обращаются к ООН, ОБСЕ, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Конгрессу США, Европарламенту и национальным парламентам государств, включая гарантов минских соглашений, и обращают их внимание "на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины".

"Никакие соображения "сдерживания России", столь популярные в последние годы на Западе, не могут оправдать попустительства возобновлению масштабной гражданской войны и продолжению репрессий на Украине", - подчеркивается в заявлении.

Российские парламентарии обратили внимание на то, что в принятом документе отсутствует даже упоминание о минских соглашениях.

Фракция ЛДПР поддержала совместное заявление, но высказала дополнительно особое мнение - либерал-демократы предложили разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года.

Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" 23 февраля был опубликован в парламентском издании "Голос Украины". Он вступит в силу 24 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Госдума РФ, Донбасс, Закон по Донбассу, Минские соглашения, РФ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В Верховной Раде предложили создать финансового обмудсмена Порошенко подал в Раду закон о нацбезопасности и обороне СБУ хочет выдворить "Россотрудничество"

Последние новости

"Лацио" потроллил "Динамо" после жеребьевки Лиги Европы В Египте жестоко убили молодую украинку Диета доктора Кислера - козырь в борьбе с лишним весом
Сегодня читают
01 Погода на выходные 24-25 февраля: Украину накроют лютые морозы
02 Слова Хацкевича после матча "Динамо" - АЕК
03 Жеребьевка Лиги Европы: все пары 1/8 финала
04 Назван способ легко и быстро снизить давление
05 "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
Новости сегодня
17:21 Турция взяла под контроль более 400 квадратных километров территории Сирии
17:16 Группа "Imagine Dragons" презентовала новую песню
17:13 Досмотр женщин в Оболонском суде: обмудсмен обратилась в полицию
17:13 Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:09 Вы будете смеяться: веселые картинки для хорошего настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Киев не будет возвращать деньги ЕС за пограничные проекты Киев не будет возвращать деньги ЕС за пограничные проекты
Новости: Реинтеграция Донбасса: что поменяется для украинских военных Реинтеграция Донбасса: что поменяется для украинских военных
Новости: Украинцев предупреждают о сильных морозах Украинцев предупреждают о сильных морозах
Новости: Опубликовано видео первого испытания летающего такси Airbus Опубликовано видео первого испытания летающего такси Airbus
Добавить комментарий
0