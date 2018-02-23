Закон о нацбезопасности Украины подан в Раду с инициативы Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о национальной безопасности.

Как передает корреспондент, об этом сообщила журналистам представитель президента в ВР Ирина Луценко.

"Президентом представлен и признан как неотложный законопроект о нацбезопасности и обороне", - сказала Луценко.

"Основные постулаты, заложенные в этот законопроект: там будет четко определено, какие службы, учреждения будут входить в национальную безопасность и оборону, обеспечивать данный момент. Это СБУ, Нацгвардия, Вооруженные силы Украины, спецназ и так далее”, - добавила она.

"Этот законопроект определит основную стратегию Украины по тем стандартам, которые должна на себя в одностороннем порядке принять Украина для того, чтобы наши европейские, евроатлантические партнеры увидели, что мы в одностороннем порядке уже осуществляем соответствующие меры ... То есть это основные стратегические моменты, на которых должна остановиться Украина в ближайшее время для того, чтобы двигаться и интегрироваться в этот союз безопасности", - сообщила Луценко.

В то же время на официальном сайте парламента пока отсутствует информация о регистрации соответствующего проекта закона.

Как сообщалось, 3 февраля министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Пентагоне призвал принять закон "О национальной безопасности Украины", содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в стране.

5 февраля Президент своим указом ввел в действие решение СНБО от 17 января 2018 года "О проекте закона "О национальной безопасности Украины". В решении отмечается, что, рассмотрев соответствующий проект закона, Совет нацбезопасности и обороны решил его принять, и предлагает президенту внести на рассмотрение Верховной Рады.

20 февраля Порошенко заявил, что на этой неделе внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о национальной безопасности. По словам президента, законопроект гармонизирует сотрудничество Украины и НАТО.