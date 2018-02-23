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Москаль заявил, что Супрун должна извиниться первой

Ульяна Супрун
17:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль считает, что первой извиниться должна Ульяна Супрун, так как распространила ложную информацию о контрабандной вакцине.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который вчера нецензурно высказался в адрес главы Минздрава Ульяны Супрун, заявил, что первым извиняться должна и.о. министра – за распространение ложной информации о контрабандной вакцине.

Министры требуют извинений от Москаля, который обматерил Супрун

"Первой должна просить прощения госпожа Супрун за распространение отрицательной и недостоверной информации о Закарпатье", - сказал Москаль.

Также он дал объяснения по поводу своих слов.

"Хочу сделать некоторые объяснения в связи с резонансом вокруг обмена "любезностями" между мной и госпожой Супрун из-за венгерской вакцины от кори. Мои высказывания соответствуют действующему украинскому законодательству. Так, пункт 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины указывает: "Физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены в результате распространения о нем недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации". При этом кодекс не регламентирует, каким именно должен быть ответ - эмоциональным, нейтральным или каким-либо иным. Ответ формирует тот, чьи права нарушены. Пункт 3 этого же кодекса указывает: "Отрицательная информация, распространенная о лице, считается недостоверной, если лицо, которое ее распространило, не докажет противоположное", - отметил он.

Москаль еще раз заявил, что вакцина от кори бельгийского производства, которая сертифицирована в Украине, была передана правительством Венгрии в Закарпатье и растаможена в соответствии с законодательством. "Поэтому обнародованная госпожой Супрун информация о "контрабандной вакцине, которую врачи не желают использовать", является отрицательной и недостоверной. Она затрагивает не только меня лично, но и всю Закарпатскую область, которая по вине Министерства здравоохранения не получает вакцину и вынуждена просить гуманитарную помощь от соседних стран", - добавил глава ОГА.

"Согласно пункту 4 статьи 277 Гражданского кодекса Украины, опровержение недостоверной информации осуществляется лицом, которое распространило информацию. Такого опровержения госпожа Супрун, к сожалению, не сделала. Поэтому мои высказывания на сессии областного совета - это право на ответ, предусмотренное пунктом 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины. Я выразил ответ таким образом, который считал нужным. Если госпожа Супрун считает, что задета ее честь, достоинство и деловая репутация, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказываниям", - отметил Москаль.

Как сообщалось, вчера на сессии облсовета Москаль, прочитав распространенное через СМИ заявление Супрун о том, что полученная из Венгрии вакцина от кори является нерастаможенной, то есть контрабандной, резко отреагировал на это. Сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал его извиниться.

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Новости Украины, Вакцина, Геннадий Москаль, Извенение, Контрабанда, Корь, Ульяна Сурун.
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