Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Как минимальные зарплаты в ЕС коррелируют с зарплатами украинцев Как минимальные зарплаты в ЕС коррелируют с зарплатами украинцев
Новости: Вятрович: В архивах Украины могут найтись аргументы для польских историков Вятрович: В архивах Украины могут найтись аргументы для польских историков
Новости: Абраменко рассказал, чем занимался после победы и кому обязан своей медалью Абраменко рассказал, чем занимался после победы и кому обязан своей медалью
Новости: В Киеве покажут уникальное 3D шоу В Киеве покажут уникальное 3D шоу
X

Климкин пригрозил РФ санкциями за президентские выборы в оккупированном Крыму
04:40 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Министр также предостерег представителей России от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса.

Министерство иностранных дел направило ноту протеста Российской Федерации в связи с проведением выборов президента России на территории аннексированного Крыму.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в своем микроблоге Twitter.

"Направили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первых 2 условий", - написал он.

 

 

Кроме того, министр добавил, что все, кто будет привлечен к выборам, попадет в список санкций. "Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции", - подчеркнул Климкин. Президентские выборы в РФ запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Крым, МИД, Оккупанты, Павел Климкин, Президентские выборы РФ, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Названы главные задачи по реформированию таможни в рамках евроинтеграции Закон о нацбезопасности реформирует оборону Украины согласно стандартам НАТО Москаль заявил, что Супрун должна извиниться первой

Последние новости

Контрабандный теплоход Sky Moon отдадут флоту ВМС Украины Игрок "Шахтера" пропустит три недели из-за травмы Конте рассказал о шансах "Челси" в игре с "МЮ"
Сегодня читают
01 Вслед за США Украине предоставят оружие Канада и страны Евросоюза
02 Напиток для похудения в домашних условиях
03 Бюджетный рецепт для очищения организма
04 Как немцы сенсационный выход в финал Олимпиады по хоккею праздновали (Видео)
05 Матч против АЕКа установил рекорд посещаемости в сезоне
Новости сегодня
04:46 Лучшие продукты для очищения печени от токсинов
04:28 ЕС будет искать способы заполнить "дыру" бюджета после Brexit
04:01 Прекрасные заброшенные места в самых разных уголках мира (Фото)
03:50 Головкин - о реванше с Альваресом: На сей раз будет поставлена точка
03:35 Креативные снимки простых сковородок, которые выглядят как планеты (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Киев не будет возвращать деньги ЕС за пограничные проекты Киев не будет возвращать деньги ЕС за пограничные проекты
Новости: Реинтеграция Донбасса: что поменяется для украинских военных Реинтеграция Донбасса: что поменяется для украинских военных
Новости: "Укрзализныця" подписала с GE договор на поставку тепловозов из США "Укрзализныця" подписала договор с GE
Новости: Ученые рассказали как просмотр сериалов влияет на продолжительность жизни Ученые рассказали как просмотр сериалов влияет на продолжительность жизни
Добавить комментарий
0