Климкин пригрозил РФ санкциями за президентские выборы в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел направило ноту протеста Российской Федерации в связи с проведением выборов президента России на территории аннексированного Крыму.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в своем микроблоге Twitter.

"Направили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первых 2 условий", - написал он.

Надіслали ноту МЗС РФ: 1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на тер-ії окупов.Криму. 2. Застерегли від спроб організ. вибори на тер-ії окупов. Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на тер-ії України без повного викон перших 2 умов — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 февраля 2018 г.

Кроме того, министр добавил, что все, кто будет привлечен к выборам, попадет в список санкций. "Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции", - подчеркнул Климкин. Президентские выборы в РФ запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.