Украинский МИД ответил на заявление РФ о законе по Донбассу

Именно Украина хочет мира, а РФ хочет войны. Украина так же предана Минским договоренностям, как и раньше.

Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Украина хочет мира, а РФ хочет войны, вооруженная агрессия против Украины продолжается 4 года в нарушение международного права и Минска. Украина предана Минским договоренностям. Россия должна отвести свои войска, технику с территории Украины и прекратить агрессию", - написала Беца.

Україна прагне миру, а РФ хоче війни, збройна агресія проти України триває 4 роки в порушення міжн права та Мінську https://t.co/e3y1rouXwh — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 февраля 2018 г.

Україна віддана Мінським домовленостям. Росія має забрати свої війська, техніку з терит України і припинити агресію https://t.co/e3y1rouXwh — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 февраля 2018 г.

Ранее МИД РФ обнародовал на своем сайте заявление по закону о реинтеграции Донбасса, который вступил в силу в субботу, 24 февраля. Там, в частности, отмечается, что Киев тем самым окончательно подтвердил свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины.