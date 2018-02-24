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Украинский МИД ответил на заявление РФ о законе по Донбассу

МИД Украины
17:10 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Россия должна отвести свои войска, технику с территории Украины и прекратить агрессию.

Именно Украина хочет мира, а РФ хочет войны. Украина так же предана Минским договоренностям, как и раньше.

Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Украина хочет мира, а РФ хочет войны, вооруженная агрессия против Украины продолжается 4 года в нарушение международного права и Минска. Украина предана Минским договоренностям. Россия должна отвести свои войска, технику с территории Украины и прекратить агрессию", - написала Беца.

 

 

Ранее МИД РФ обнародовал на своем сайте заявление по закону о реинтеграции Донбасса, который вступил в силу в субботу, 24 февраля. Там, в частности, отмечается, что Киев тем самым окончательно подтвердил свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины.

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Новости Украины, МИД РФ, МИД Украины, Минские договоренности, РФ, Украина.
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