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В Стамбуле пикетировали консульство РФ из-за аннексии Крыма

В Стамбуле пикетировали консульство РФ из-за аннексии Крыма
01:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ru.krymr.com

Новости Украины: Акция объединила людей разного возраста: пожилые жители города наравне с молодежью держали флаги и скандировали лозунги.

В Стамбуле в воскресенье, 25 февраля, состоялся протестный пикет: жители города и представители крымскотатарской диаспоры из различных городов и провинций Турции, США, Румынии выразили свое недовольство российской аннексией Крыма.

Участники акции возложили черный венок у здания консульства России в Стамбуле, как символ протеста и несогласия, сообщает Крым.Реалии.

Этот жест стал традиционным для крымскотатарской диаспоры Турции с момента российской аннексии Крыма в 2014 году.

Во время митинга участники акции скандировали: "Фашистская Россия, вон из Крыма", "Крым станет кладбищем для оккупантов", "Крым был и останется тюркским", "Крымские татары – настоящие хозяева Крыма".

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К протестующим присоединились представители украинской, азербайджанской диаспоры и сторонники Народной Националистической партии Турции, которые называют себя "серыми волками".

"Я сегодня пришла, чтобы поддержать наших братьев – татар. Крым – это Украина. Мы – одно государство. Мы – одна страна. Мы – один народ. Мы, как украинская диаспора Стамбула, очень внимательно следим за всем, что происходит в Украине и в Крыму. Мы знаем, что в Крыму продолжается геноцид крымских татар. Знаем, какие бесчинства творит российская власть в Крыму", – сказала представитель украинской диаспоры Стамбула Ольга Коваленко.

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Акция объединила людей разного возраста: пожилые жители города наравне с молодежью держали флаги и скандировали лозунги. Пикет продолжался около часа, после зачитали резолюцию о том, что крымскотатарская диаспора Турции не признает аннексии Крыма и требует от России немедленного освобождения полуострова и возвращения Крыма в состав Украины.

"Мы хотим донести свой голос всему миру, а также напомнить гражданам Турции о случившейся четыре года назад несправедливости в отношении крымских татар. Верю, что в течение нескольких ближайших лет Крым будет освобожден", – сказал глава крымскотатарской общины Стамбула Джелял Ичтен.

Посольство Украины в Турции совместно с Генеральным центром крымских тюрков Турции провели свои мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине аннексии Россией Крыма.

В Украине дату 26 февраля предлагают объявить "Днем сопротивления Крыма российской оккупации". В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

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