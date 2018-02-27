США работает над усилением оборонной способности Украины для защиты от Российской Федерации.

Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время панельной дискуссии в Центре национальных интересов США в Вашингтоне, говорится на странице Волкера в Twitter.

"Мы работаем над усилением оборонной способности Украины, чтобы Россия не смогла сделать дальнейших территориальных завоеваний", - отметил Волкер в своем блоге.

Тезис приведен из выступления американского представителя на панельной дискуссии в Центре национальных интересов США.

"Мы разочарованы и разъярены отсутствием в России прогресса в установлении мира и воплощении в жизнь минских соглашений", - говорится в сообщении.