США работает над усилением оборонной способности Украины
Новости Украины: США будет и дальше прилагать максимум усилий для защиты Украины от РФ.
США работает над усилением оборонной способности Украины для защиты от Российской Федерации.
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Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время панельной дискуссии в Центре национальных интересов США в Вашингтоне, говорится на странице Волкера в Twitter.
"Мы работаем над усилением оборонной способности Украины, чтобы Россия не смогла сделать дальнейших территориальных завоеваний", - отметил Волкер в своем блоге.
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Тезис приведен из выступления американского представителя на панельной дискуссии в Центре национальных интересов США.
"Мы разочарованы и разъярены отсутствием в России прогресса в установлении мира и воплощении в жизнь минских соглашений", - говорится в сообщении.