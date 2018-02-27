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Парубий обозначил процедурные моменты по законопроекту об АКС

Андрей Парубий
02:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Парубий допускает, что закон об Антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении уже на этой неделе.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий допускает, что законопроект о создании Антикоррупционного суда (АКС) может быть принят уже на текущей пленарной неделе.

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"Завтра первым вопросом будет формирование повестки дня на эту сессию, и там среди вопросов, включаемых в повестку дня, есть и создание Антикоррупционного суда. И даже если не проголосуют за повестку дня, я буду отдельным вопрос выносить включение в повестку дня вопроса об Антикоррупционном суде"", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

А.Парубий указал, что включение законопроекта в повестку дня даст возможность для рассмотрения его на профильном комитете. "Я сразу дам поручение профильному комитету немедленно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде. И если мы в среду получим решение комитета, то у нас появляется возможность даже в четверг отдельным голосованием поставить его на рассмотрение и проголосовать в первом чтении", - допускает он.

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Спикер указал, что ко второму чтению будут подаваться правки, будут идти дискуссии по рекомендациям Венецианской комиссии. "В частности, будет дискуссия об уменьшении требований к судьям. Потому что, исходя из того, что предлагается сейчас, мы просто можем не набрать этих судей. Нужно также определить минимальное количество судей, необходимых для работы суда", - отметил он.

А.Парубий считает, что до начала мая есть все необходимые предпосылки, чтобы Антикоррупционный суд был создан, с соблюдением всех регламентных процедур.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Антикоррупционный суд, Верховная Рада, Украина.
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