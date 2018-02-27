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Деньги Януковича: ГПУ объявила в розыск еще 12 участников сделок

ГПУ
17:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокуратура объявила в розыск 12 новых фигурантов дела об отмывании средств "семьей Януковича".

Генеральная прокуратура объявила в розыск 12 новых фигурантов дела об отмывании денег окружением бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью LIGA.net.

"Буквально сегодня (23 февраля - ред.) мы объявили в розыск 12 новых фигурантов преступных сделок того времени и рассчитываем на поддержку международных партнеров. Есть целый ряд банковских счетов, арест которых мы ждем", - сказал он.

Енин также добавил, что сегодня идет исследование о возможном участии компании ICU в выведении денег из Украины.

"На сегодняшний день экспертное исследование продолжается. Как только оно будет завершено, мы сообщим об этом. Более того, действия этой компании и ее руководства - объект ряда других расследований не только Генпрокуратуры, но и НАБУ", - сказал Енин.

По его словам, сегодня нельзя утверждать, что экс-глава Нацбанка, которая ранее работала в компании ICU, не причастна к выведению средств из Украины.

Также следствие проверяет лиц, которые фигурируют в расследовании Al Jazeera.

"Публикация этого расследования заставила нас сосредоточить наше внимание на той группе лиц, которые оказывают содействие преступной группировке; действия которых направлены на дискредитацию приговора украинского суда, действий правоохранительных органов. Мы изучаем этот круг лиц", - сообщил он.

Енин заверил, что следствие внесет сведения в ЕРДР как только будет достаточно информации о наличии в этих действиях состава преступления.

Как сообщалось, Al Jazeera распространила информацию, что украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine), которая принадлежала председателю Национального банка Валерии Гонтаревой, помогала президенту-беглецу Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долл. в период с 2012 по 2014 год.

Гонтарева отвергла эти обвинения и назвала их очередными инсинуациями.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по заказу Генеральной прокуратуры проверила роль компании ICU при оформлении покупки ОВГЗ и не обнаружила нарушений действующего законодательства.

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Новости Украины, ГПУ, Деньги Януковича, Евгений Енин, ЕРДР.
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