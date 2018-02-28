В Украине появится еще одно министерство

Ведомство должны будут учредить на базе Госслужбы, ведающей делами ветеранов и участников антитеррористической операции. На создание органа правительству отвели месяц, передает UBR.ua.

В пояснительной записке к документу авторы постановления отметили, что идею создать профильное министерство Кабмину предлагали еще год назад. Правда, в форме рекомендации. Однако до сих пор правительство не предприняло никаких действий в этом направлении. Нынешнее обращение парламентариев к премьеру носит практически ультимативный характер.

По состоянию на 1 июня 2017 года в Украине были зарегистрированы 475,7 тыс. участников боевых действий. Из которых чуть более 300 тыс. – участники АТО. Кроме того, в стране насчитывается 138,6 тыс. инвалидов войны и 211,4 тыс. членов семей погибших ветеранов войны.

Постановление Верховной Рады прямо требует от Кабмина создать еще одно, 19-е министерство. И отчитаться о выполнении поставленной задачи перед парламентом в месячный срок.