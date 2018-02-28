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Порошенко озвучил главные угрозы Украины в 2018 году

Петр Порошенко
16:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Ключевыми вызовами остаются война в Донбассе, бедность украинцев, а также популизм и "атаманщина".

Президент Петр Порошенко назвал ключевыми вызовами для Украины в 2018 году войну в Донбассе, бедность украинцев, а также популизм и "атаманщину".

"Ключевым вызовом продолжает оставаться война РФ против Украины. Цена агрессии возрастает для агрессора благодаря укреплению ВСУ и продлению санкций против Москвы. Это уменьшает риск полномасштабной агрессии РФ по всем азимутам, но отнюдь не сводит эту угрозу к нулю. Поэтому наша армия должна восстановить безопасность по всей линии границы. Наши ВСУ должны укрепиться настолько, чтобы они имели возможность освободить оккупированные территории", - заявил Президент.

Он также добавил, что приоритетным остается дипломатический способ разрешения конфликта в Донбассе.

"Мы будем выполнять Минские соглашения и настойчиво будем добиваться размещения миротворческой миссии в Донбассе", - отметил Порошенко.

К главным вызовам для Украины президент также отнес социальный вызов, бедность подавляющего большинства украинцев.

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"Люди разочарованы. Я это понимаю и разделяю, но с одной стороны, если вспомнишь 14-й год, то вздрогнешь. Мы получили в наследство не реформированную экономику, пустой бюджет. Далее нападение со стороны РФ, незаконная аннексия… Нам отключили газ, перекрыли транзит в третьи страны, но мы выстояли. Не покидает ощущение, что сделали не все то, что могли. Мы восстановили экономический рост. Не более 2% - но это лучше, чем минус 15. Однако этого недостаточно, чтобы обеспечить символическое, но ощутимое повышение зарплат и пенсий, чтобы гарантировать безопасность, медицину", - сказал Глава Украины.

Он также добавил, что популизм и "атаманщина" - еще два вызова, которые стоят перед Украиной, как и 100 лет назад, когда Украина из-за нехватки единства и лидерства потеряла независимость.

Президент Петр Порошенко сегодня дает первую в этом году пресс-конференцию. Мероприятие проходит в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал", его тема - "Вызовы-2018". Конференция продлится два часа.

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Новости Украины, Донбасс, Минские соглашения, Петр Порошенко, Популизм, Пресс-конференция.
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