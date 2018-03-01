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Смолий: Назначения главы НБУ не связано с траншем от МВФ

НБУ
17:04 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Первый заместитель председателя Национального банка Украины о ситуации НБУ с траншем от МВФ.

Назначение председателя Национального банка Украины не связано с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сказал на пресс-брифинге первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий.

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"Назначение председателя Национального банка не связано никак с продолжением сотрудничества с МВФ. Хотя таки "месседжи" звучали, потому что организация уже более 10 месяцев без руководителя. И безусловно, пожалуй комфортнее всем нашим иностранным партнерам общаться с первым лицом без приставки", - сказал Я.Смолий, отвечая на вопрос о том, является ли предпосылкой для получения очередного транша МВФ назначение главы НБУ.

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Новости Украины, МВФ, НБУ, Украина, Яков Смолий.
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