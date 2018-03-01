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Гонтарева: За мое увольнение будут все 450 депутатов, у меня сомнения нет

Валерия Гонтарева
16:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева прогнозирует, что ее увольнение могут поддержать все 450 народных депутатов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева уверена, что депутаты проголосуют за ее отставку и поддерживает кандидатуру Якова Смолия на пост главы центробанка. Об этом заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева.

"То, что за мое увольнение будут все 450 депутатов, у меня сомнения нет. Я за то, чтобы прошло это голосование. Я хочу поддержать команду Национального банка. Лидер у команды есть - это Яков Смолий, а вот вопрос состоит уже в том, чтобы с реальной части перейти в формальную, и для этого нужно голосование. А не происходит оно потому, что мы заложники этого бесконечного пакетного голосования", - сказала Гонтарева.

Сегодня Рада не будет увольнять Гонтареву

Она также отметила, что некоторые партии поддержали кандидатуру Якова Смолия.

"Я сегодня в очередной раз была приглашена выступить в Верховной Раде. В НБУ не раз говорили, что я готова приходить в Раду и отчитываться. Я постоянно живу в Украине. В очередной раз, когда все включают в пакетное голосование, а в пакетном голосовании очень много всяких операций, то каждый раз по какой-то операции они не договариваются и голосование не происходит", - сказала Гонтарева.

Она объяснила, что не давала все эти 10 месяцев никаких комментариев потому, что собирается давать интервью и комментарии уже в качестве экс-главы НБУ.

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Новости Украины, Валерия Гонтарева, Глава НБУ, Голосование, Нардепы, Отставка.
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