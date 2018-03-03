Климкин: Мы ценим нашу общую историю с Польшей

Как сообщает в субботу пресс-служба МИД Украины, П.Климкин принял участие в траурных мероприятиях в память украинцев, возложив цветы на греко-католическом кладбище к мемориалу погибшим в Павлокоме.

"Каждый из 366, кто погиб здесь, в Павлокоме, был частью Украины, и остается частью Украины. Мы их вспоминаем и помним", - отметил министр.

На мероприятии присутствовали более тысячи человек.

П.Климкин отметил особые отношения Украины и Польши: "Мы всегда были сильны, но сейчас как никогда. Мы ценим нашу историю. Нашу общую историю с Польшей. Но нашей силой сегодня мы обязаны тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу", - сказал глава МИД Украины.

Он поблагодарил воеводу Подкарпатского воеводства Польши Эве Ленярт за участие в мероприятии и поддержку.

В свою очередь Э.Ленярт в своем выступлении отметила: "Общая память и памяти жертв братоубийственного конфликта обязывают нас к построению общего будущего".

Мемориал погибшим украинцам с.Павлокома был торжественно открыт 13 мая 2006 года в присутствии президентов Украины Виктора Ющенко и Польши Леха Качиньского.