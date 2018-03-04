Председатель КС Украины поддерживает внесение изменений в Конституцию

Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук поддерживает предложение Президента Украины Петра Порошенко зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Да, я это поддерживаю, это очень важно. Это сделает путь наших европейских изменений, преобразований необратимым", – сказал Шевчук.

Как он пояснил, это будет дополнительным напоминанием парламентариям последующих созывов о том, куда должна двигаться Украина.

"Политики меняются при власти и парламенты меняются, но Конституция должна быть стабильной и защищенной от постоянных изменений. Когда новый созыв парламента приходит, депутаты должны помнить, что мы делаем и что мы еще сделаем для того, чтобы Украина стала ближе к Европе и стала частью европейских и, возможно, евроатлантических структур", – отметил Станислав Шевчук.

28 февраля Президент Украины Петр Порошенко на своей пресс-конференции заявил, что рассматривает возможность прописать в Конституции стремление Украины вступить в ЕС и НАТО.

"Когда поднимают голову антиевропейские политические силы, которые стремятся к реваншу, на мой взгляд, поправки в Основной закон могли бы застраховать от любых неожиданностей", – сказал Петр Порошенко.

По его мнению, стремление к членству Украины в Евросоюзе и членство в НАТО можно было бы зафиксировать в преамбуле Конституции, для чего достаточно поддержки двух третей конституционного состава Верховной Рады.