Германия хочет конкретики по достижению мира на Донбассе

МИД Германии назвал важным сигналом согласие сторон конфликта на Донбассе на возобновление перемирия и ожидают теперь конкретных шагов на этом пути.

Об этом говорится в сообщении немецкого дипломатического ведомства.

"Важным сигналом является то, что стороны конфликта на востоке Украины согласились возобновить перемирие", - говорится в сообщении и отмечается, что жителям охваченных конфликтом регионов особенно нужно завершение насилия и устойчивое перемирие.

"Теперь важно то, чтобы перемирие было соблюдено и подкреплено конкретными шагами. Это включает в себя отвод тяжелого вооружения, войск и разминирования", - заявили в МИД Германии.

"Мы призываем все стороны соблюдать договоренности и принять дальнейшие меры для выполнения Минских соглашений", - говорится в сообщении.