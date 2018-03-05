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Германия хочет конкретики по достижению мира на Донбассе

Донбасс
17:28 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Берлин призывает к конкретным шагам в закреплении перемирия на Донбассе.

МИД Германии назвал важным сигналом согласие сторон конфликта на Донбассе на возобновление перемирия и ожидают теперь конкретных шагов на этом пути.

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Об этом говорится в сообщении немецкого дипломатического ведомства.

"Важным сигналом является то, что стороны конфликта на востоке Украины согласились возобновить перемирие", - говорится в сообщении и отмечается, что жителям охваченных конфликтом регионов особенно нужно завершение насилия и устойчивое перемирие.

"Теперь важно то, чтобы перемирие было соблюдено и подкреплено конкретными шагами. Это включает в себя отвод тяжелого вооружения, войск и разминирования", - заявили в МИД Германии.

"Мы призываем все стороны соблюдать договоренности и принять дальнейшие меры для выполнения Минских соглашений", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Берлин, Германия, Донбасс, МИД Германии, Перемирие.
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