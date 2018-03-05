Финляндия готова отправить миротворцев на Донбасс
Новости Украины: Финляндия в целом готова присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, но еще надо давить на Россию по формату такой миссии.
Финляндия готова отправить миротворцев на Донбасс.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни.
“Наши финские друзья в принципиальном плане готовы участвовать в предстоящей миротворческой операции, но сейчас должны давить на Россию с целью, что это была настоящая миротворческая операция (миссия — ред.), а не операция, которая бы не позволила России легитимизировать свой протекторат на оккупированных территориях, заморозить ситуацию и создать ловушки в процессе реализации такой операции", — сказал Климкин.
Он подчеркнул, что фундаментальным условием миссии должно стать ее разворачивание на всей без исключения территории оккупированного Донбасса, а также то, что миротворцы постепенно должны будут перебрать весь контроль над этой территорией.